إجازة رأس السنة في البنوك: عطلة رسمية الأربعاء واستئناف العمل الخميس

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تعلن البنوك العاملة في السوق المحلية عن عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة 2025، حيث قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025. وستستأنف البنوك العمل صباح يوم الخميس 2 يناير 2025.

وخلال الأسبوع الحالي، يعمل القطاع المصرفي لثلاثة أيام فقط، هي الاثنين والثلاثاء والخميس، من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3 عصرًا، بينما تظل ماكينات الصراف الآلي متاحة للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقد أصدر البنك المركزي المصري بيانه يوم الأحد الماضي بشأن تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء، على أن يعود العمل في المواعيد المعتادة اعتبارًا من الخميس.