لبحث سُبل التعاون المشترك.. رئيس “الوطنية الإعلام” يستقبل وزير الشؤون النيابية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أمس، الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

أشاد المستشار محمود فوزي بالقرارات والخطوات التي تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام فى سبيل تنظيم المشهد الإعلامي للدولة خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الإعلام عليه دور كبير في نشر الوعي والثقافة، ومواجهة الشائعات وايضاح الحقائق.

وأكد الكاتب أحمدالمسلماني، على التنسيق والتواصل المستمر مشيدًا بجهود وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية.