المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بجامعة بنها عنوان ”تفعيل دور وحدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تحت عنوان "تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية" ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجامعة بنها بمحافظة القليوبية ، استهدفت عضوات وأعضاء ومنسقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ، وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .

حيث افتتحت ورشة العمل الدكتورة نيفين سيد عبد الصبور مديرة الوحدة وأستاذة الطب النفسي، بعرض دور الوحدة منذ الإنشاء وآليات عملها، مشيرة الى إعادة تشكيل أعضاء الوحدة لإتاحة فرصة لعضوات وأعضاء جدد لوضع تصور خطة عمل الوحدة من منظور احتياج المجتمع الجامعى المحيط .

فيما استعرضت الدكتورة شيرين بركات مقررة فرع المجلس بمحافظة القليوبية دور المجلس واهم البرامج التي ينفذها لدعم تمكين وحماية المرأة في المجتمع.

وتحدثت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية عن المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين في مكان العمل وآليات تحقيق المساواة في مكان العمل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومناهضة العنف وبناء الثقة والتخطيط من منظور احتياجات المرأة خاصة الأكثر احتياجا.

واستعرضت الأستاذة وفاء الخولى محامية مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس بمحافظة القليوبية دور مكتب الشكاوى وأنواع الشكاوى التي يستقبلها المكتب واليه التعامل معها بسرية الى جانب أهم القوانين التي تم تعديلها لصالح المرأة والفتاة لحمايتها من كافة اشكال العنف .

وشارك الحضور من خلال مجموعات عمل في مناقشة أهم التحديات التي تواجه المرأة والفتاة .

وانتهت الورشة باقتراح أهمية تنفيذ لقاءات مشتركة مع فروع المجلس بالمحافظات والاستفادة من الكوادر البشرية بالجامعة للتعاون فى توصيل الرسائل التوعوية للقرى من خلال الطلاب المتطوعين من الجنسين .