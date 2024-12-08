نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024: بارد ليلًا ومعتدل نهارًا مع شبورة مائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم المناطق، مع توقعات بأن يكون شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وفي المقابل، يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأجواء والظواهر الجوية

وفقًا لبيان الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ظهور شبورة مائية صباحًا.

كما يتوقع أن تنشط الرياح بشكل متقطع على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء، في حين تتلاشى فرص سقوط الأمطار اليوم.

الأجواء مستقرة بشكل عام، مما يجعل الطقس معتدلًا خلال النهار على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة.

العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة. السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات.

العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات. شمال الصعيد: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات.

العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات. جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

يُنصح السائقون على الطرق الزراعية والسريعة بتوخي الحذر بسبب الشبورة المائية، كما يُتوقع أن تشهد بعض المناطق نشاطًا خفيفًا للرياح.

نصائح لمواجهة الطقس