شاهد بالفيديو| رباعية ريال مدريد فى مرمى إشبيلية بالدوري الإسباني

انت الأن تتابع خبراتفرج بالفيديو| رباعية ريال مدريد فى مرمى إشبيلية بالدوري الإسباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدوري الإسباني.. حقق ريال مدريد فوزا كبيرا برباعية مقابل هدفين على منافسه إشبيلية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 18 للدوري الأسباني الممتاز.

أحرز أهداف المباراة كل من كيليان مبابي، فيديريكو فالفيردي، رودريجو، وإبراهيم دياز في الدقائق 10، 20، 34، و53 على التوالي لصالح ريال مدريد، بينما جاء هدفا إشبيلية عن طريق إسحاق روميرو بيرنال، ولوكيباكيو في الدقيقتين 35، و85 على التوالي.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 2 مواجهات وتسجيل 41 هدفًا وتلقي 18.

بينما يتواجد إشبيلية فى المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 20 هدفًا وتلقي 27.

وشهدت هذه الجولة هزيمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-1) ليتراجع للوصافة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب الآن برصيد 41 نقطة، أما برشلونة يأتي في المركز الثاني بـ 38 نقطة.

ودخل ريال مدريد المباراة أمام إشبيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجير، إدواردو كامافينجا

خط الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، براهيم دياز

وغاب فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم عن العام 2024 عن قائمة ريال مدريد للإيقاف وفقًا لما أعلنه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أندريه لونين، سيرجيو ميستر، خيسوس فاييخو، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو، لوكا مودريتش، أردا جولر، فران جارسيا، إندريك.

الدوري الإسباني.. ودخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد تتويجه مساء الأربعاء الماضي بلقب كأس القارت للأندية "كأس إنتركونتيننتال"، للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد تغلبه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

غيابات ريال مدريد أمام إشبيلية

الدوري الإسباني.. وافتقد الفريق الملكي خلال مباراة اليوم أمام إشبيلية لخدمات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة الفريق الأندلسي بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الحالي في مباراة رايو فاليكانو الماضية التي انتهت بالتعادل 3 - 3 بينما يغيب إيدير ميليتاو وداني كارفاخال وديفيد ألابا للإصابة، وفينيسيوس جونيور للإيقاف..

أرقام مباراة الريال ضد إشبيلية

الدوري الإسباني.. - يملك ريال مدريد سجلا جيدا في الآونة الأخيرة ضد إشبيلية، إذ فاز في 37 من آخر 58 مباراة بين الفريقين، مقابل 16 انتصارا لإشبيلية.

- لم يخسر ريال مدريد في آخر 11 مباراة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، وهي ثاني أطول سلسلة له ضد الفريق الأندلسي في تاريخ المسابقة.

- لم يحقق إشبيلية أي فوز في آخر 15 مباراة خارج أرضه ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، وربما يعادل أطول سلسلة له ضد لوس بلانكوس في تاريخ المسابقة.

- لم يحقق إشبيلية أي فوز في 46 مباراة خارج أرضه أمام ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكان آخر فوز له جاء بنتيجة 4-3 على ريال مدريد في عام 2008.

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

https://vidbtol3.stad90.com/embed/pmMBmzMNYDuno

إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.