ضبط عناصر إجرامية بالبحيرة والإسكندرية بحوزتهم مخدرات قيمتها 5 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية

التالية:-

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الدلنجات ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، كمية من مخدر الأفيون).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.