شراكات استراتيجية.. مبادرة بداية جديدة تطلق 1048 بطاقة إثبات إعاقة لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - تولي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة والهموم في كافة المحافظات من خلال توفير الخدمات الصحية والخدمية وتسهيل حصوله علي الدعم في الجهات المختصة والحكومية.

واستطاعت المبادرة الرئاسية تقديم وتوزيع 1048 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لعدد 10 آلاف و383 مواطنا.

ففي محافظة الشرقية قدمت المبادرة 51 زيارة طبية لذوي الهمم وتقديم الخدمات الصحية لهم فالمبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عاماً من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية.

وفي خطوة تجسد اهتمام الدولة برعاية ودمج ذوي الهمم في المجتمع، استقبل مكتب "قادرون بإختلاف "بمديرية الشباب والرياضة في البحر الأحمر الفوج الثالث لبرنامج "اعرف بلدك" لذوي القدرات والهمم بمدينة الغردقة، جاء ذلك ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات ذوي الهمم وتقديم فرص حقيقية لاكتشاف جمال مصر وتعميق انتمائهم للوطن.

وتهدف المبادرة إلى توفير تجربة غنية بالأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية التي تنمي المهارات وتزيد من ثقة المشاركين بأنفسهم.

وتأتي المبادرة بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة. وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.