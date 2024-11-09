ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بإعلانات وهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن بيع ملابس جاهزة وإكسسوارات مستوردة بأسعار مُخفضة، مما مكنها من إستقطاب المواطنين راغبى الشراء والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى وبلغت الوقائع المرتكبة بذات الأسلوب 18واقعة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطها.. وبحوزتها (هاتف محمول - 17 شريحة لخطوط هواتف محمولة"بفحصهم تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابها للوقائع المُشار إليها"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهتها إعترفت بإرتكابها الوقائع المشار اليها بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.