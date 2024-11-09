ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بالجمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد والمصنعات مجهولة المصدر وترويجها على المواطنين .. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن كائن بدائرة القسم) وعُثر بداخل المخزن خاصته على كمية من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بثمة بيانات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية".

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.