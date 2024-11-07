نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثريا البدوي عضوًا باللجنتين العليا والتنفيذية لإستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم كلية الإعلام بخالص التهاني للأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية بمناسبة صدور قرار معالي الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة رقم (٧٦٣) لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ باختيار سيادتها عضوًا باللجنة العليا لإستراتيجية جامعة القاهرة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وقرار معالي رئيس الجامعة رقم (٧٧٠) بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٤ باختيار سيادتها عضوًا باللجنة التنفيذية في محور تطوير التعليم وإنتاج المعرفة.

وجدير بالذكر أن إستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي تشمل أربعة محاور أساسية وهي تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القدرات والكفاءة الإدارية، ونشر الوعي المجتمعي، ويشمل محور التعليم وإنتاج المعرفة، تصميم وتعميم مادة AIوتطوير الدرجات البينية لتطبيقات AI، وتطوير نماذج لغات كبيرة (LLM) لدعم أعمال وخدمات الجامعة.

وكان معالي رئيس الجامعة قد أعلن عن إطلاق «استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي» في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد وافق مجلس الجامعة لشهر أكتوبر على تشكيل لجنة عليا تكون مهمتها متابعة تنفيذ الإستراتيجية بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها، وإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي بكل كلية أو معهد لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية.

وتأتي جهود معالي رئيس جامعة القاهرة انعكاسًا لاهتمام سيادته بتوظيف التقنيات المستحدثة وتوطينها، والتوعية بها، وتأكيدًا على دور جامعة القاهرة الرائد في كافة المجالات.