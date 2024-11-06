نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المستندات والأوراق اللازمة لفتح مطعم مرخص في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المراكز التكنولوجيا بمحافظة الجيزة، العديد من الخدمات للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات خدمة فتح مطعم مرخص، وخلال السطور التالية نستعرض خطوة بخطوة كيفية فتح مطعم مرخص والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.

حيث أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لفتح مطعم، وذلك في إطار ما تقدمه المراكز من خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين وأصحاب المحال.

وشملت الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح مطعم من المركز التكنولوجي، ما يلي:

1- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

2- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان سنه بين 21، 30 سنة).

3- صورة عقد الإيجار والأصل للاطلاع.

4- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

5- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

6- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

7- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.

- في جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال....)، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصول، وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز محافظة الجيزة، تتيح عددًا من الخدمات الهامة لأصحاب المحال التجارية، والصناعية، والعامة، وذلك ضمن عشرات الخدمات التي تقدمها يوميًا للمواطنين، وأهمها خدمات تراخيص المباني وتوصيل المرافق.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، وطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة).