اللواء إبراهيم عثمان: نساء مصر تبرعن بالذهب لدعم الجيش المصرى بعد 1967

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:34 مساءً - أكد الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، أنه لا يوجد مقارنة بين حرب أكتوبر وغيرها من الحروب، مشيرا إلى أن جينات الإنسان المصري لا تقبل الهزيمة وهو الأمر الذي جعل الجيش المصري لا يستسلم لهزيمة 67 وأعد العدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في 73.

وأضاف عثمان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن التدريب للمقاتل المصري أسقط نظرية الجيش الذي لا يقهر، مشيراً إلى أن الجندي المصري يمتلك عقيدة قتالية لا مثيل لها.



وتابع عثمان: الشعب المصري رفع شعار "ممنوع الطعام" لدعم الجيش المصري بعد نكسة 67، وقامت نساء مصر بالتبرع بالذهب لدعم الجيش المصري إلى أن تحقق النصر.

يشار إلى أن الحلقة تناولت أيضا الأحداث الجارية بمنطقة الشرق الأوسط في ضوء التحديات والأحداث المتلاحقة التي تشهدها حاليا المنطقة لا سيما في غزة ولبنان.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة في الثامنة مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.