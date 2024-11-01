نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ احتفال المحافظة بعيدها القومي بالمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ.

بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام المحافظة، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ معين يونس وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأدى خطبة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق الشيخ حاتم البري إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ والتي جاءت بعنوان: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.

وأكد في خطبته أن الحَضَارَةَ بِنَاءٌ مُتَكَامِلٌ أَسَاسُهُ القُوَّةُ البَشَرِيَّةُ وَالاقْتِصَادِيَّةُ والعِلْمِيَّةُ وَالأَخْلَاقِيَّةُ، وَالمتأَمِّلُ فِي قَوْلِ الحَقِّ سُبْحَانَهُ: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" يُدْرِكُ أَنَّ سِرَّ عُمُومِ لَفْظَةَِ (قُوَّة) فِي هَذَا الخِطَابِ القُرْآنِيِّ المُنِيرِ هُوَ بَيَانُ اتِّسَاعِ وَتَعَدُّدِ أَسْبَابِ القُوَّةِ الَّتِي أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُعِدَّهَا وَنَرْصُدَهَا لمواجَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ، وَأَنَّ مَنَاطَ هَذِهِ القُوَّةِ هُوَ البِنَاءُ الحَقُّ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي يُقَدِّمُ لِلدُّنْيَا العُمْرَانَ وَالأَمَانَ وَالعِلْمَ وَالفِكْرَ وَالنُّورَ وَالبَصِيرَةَ، قَبَسٌ مِنَ الحِكْمَةِ يَحْمِلُه، وَسِرَاجٌ مِنَ النُّورِ وَالبَصِيرَةِ يَسْعَى بِه، وَنفَسٌ مِنَ الهِمَّةِ وَالنُّورِ وَالعِلْمِ يَسْرِي بِهِ فِي النَّاسِ.