وزيرة التنمية المحلية تتابع مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، السيد / أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضر اللقاء الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام قاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي .

وشهد اللقاء متابعة آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون المشتركة بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

كما تم التطرق كذلك إلي بعض المشروعات التنمية الاقتصادية المحلية والتي سيتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في المحافظات المستهدفة في المشروع ومن بينها انشاء مجمع صناعي ومركز الخدمات المتكامل للزيتون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز المتكامل لخدمات صناعات النباتات الطبية والعطرية ووحدة نموذجية لاستخلاص الزيوت بمحافظة بني سويف ومشروع انشاء سوق الحبيل بمحافظة الأقصر ومشروع مركز متكامل لتجارة الجملة والخدمات اللوجستية والصناعية للتمور والمنتجات الزراعيةبمحافظة أسوان.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع ودفع وتيرة العمل في مجالات عمل مشروع الدعم الفني على مستوى الوزارة وفي الأربع محافظات المستهدفة ووضع جدول زمني للتنفيذ للمتابعة المستمرة له ، كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة أن تعود مشروعات التنمية الاقتصادية المستهدفة بالنفع علي المواطنين ودعم التنمية المستدامة وفي ضوء خطة التنمية الاقتصادية ومراجعتها مع أصحاب المصلحة في الأماكن التي يتم فيها تنفيد المشروع مع حوكمة إدارته لتحقيق أقصي عائد بحيث تكون مشروعات تحقق رؤية الدولة وتلبية احتياجات المواطنين ، مع سرعة وضع خطط العام المالي القادم لمشروع الدعم الفني وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وأهمية تطوير الموارد البشرية العاملة في المحافظات لتكون قادرة تطبيق النهج التشاركي في التخطيط.

ومن جانبه قدم السيد/ أليساندرو فراكاسيتي الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي جهود التي تقوم بها الوزارة في دعم مشروع الدعم الفني ومراجعة الخطط والتنفيذ بدقة وفي اطار جهود الوزارة لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية بما يتوافق مع برنامج الحكومة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٢٧ .

وأعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن استعداده لفتح آفاق تعاون جديدة مع وزارة التنمية المحلية في اطار النهج الجديد للوزيرة لتلبية احتياجات المواطنين واستكمال خطط الحكومة وأهمية الدور المحوري الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية من مشروعات ومبادرات علي أرض في المحافظات .

