الأرصاد: طقس غد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 18...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:40 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء 30 أكتوبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين .

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17.