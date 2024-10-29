نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألسن عين شمس تنظم ندوة للتوعية ببرنامج التبرع التطوعي المنتظم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن ندوة توعوية للتبرع بالدم، تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أ.د.غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة عين شمس تحت اشراف اد/هالة سويد وكيلة الكلية.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية التعرف على ضرةرة التبرع بالدم بطريقة منتظمة للمتبرع وصحتة وكذلك لتعزيز رفع كفاءة بنوك الدم بالمستشفيات لإنقاذ حياة العديد من المرضي ومصابي الطوارئ، مشددة على أن كل قطرة دماء يتم تخزينها في بنوك الدم في المستشفيات العامة لها قدر كبير في إنقاذ حياة العديد من المرض بشكل عام ومصابي الحوادث بشكل خاص.

وشارك في الفعاليات فريق طبي متكامل من الأطباء والممرضين والفنيين العاملين في بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس برئاسة أد/داليا ضياء الدين سالم منسق برنامج « 5ل1 »، أوضح أفرادة خلال الندوة أن برنامج "5 ل 1" يهدف إلى تخصيص خمسة متبرعين لكل مريض لتوفير الدم الآمن للأطفال والكبار، خاصة مرضى الأورام، وزراعة النخاع، والأنيميا، والفشل الكلوي.

ناقشت الندوة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتبرع بالدم، وتم توضيح الفحوصات التي يتم إجراؤها قبل التبرع لضمان سلامة المتبرع، وكذلك الفحوصات الدقيقة التي تُجرى للتأكد من سلامة أكياس الدم قبل نقلها للمريض. كما تم تقديم معلومات للطلاب حول شروط التبرع بالدم، وخطوات الفحص قبل وبعد التبرع، والنصائح الصحية التي يجب اتباعها بعد التبرع.