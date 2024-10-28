أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من غينيا كوناكرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - فى إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى لكافة الكوادر الأمنية والدولية الصديقة، لتحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية، نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية ومعهد تدريب ضباط الشرطة"، دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكرى فى مجال الشئون الإدارية، خلال الفترة من 5 إلى 24 أكتوبر الجارى.

وتلقى المتدربين برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى الذى يحاكى الواقع المعاصر، وقد إرتكز برنامج الدورة التدريبية على الدمج بين الجانب النظرى والعملى لضمان إكتساب المتدربين والمتدربات المهارات والقدرات اللازمة فى مجال العمل الأمنى.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات فى مصر وتقدموا بخالص التقدير لما تم مشاهدته من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية، وأن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى ، وقد أختتمت فعاليات الدورة بتكريم الأوائل ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.