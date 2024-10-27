نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في نسخته الأولى، بتنظيم من جمعية الإعجاز العلمي المتجدد وبرعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مصر و9 دول عربية وإسلامية.

شهد اليوم الأول حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة إلهام شاهين، أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله المصلح، الرئيس الشرفي للمؤتمر.

جلسات اليوم الثاني

اليوم ستُناقش 10 أوراق بحثية حول أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، من بينها:

ورقة للدكتور محمد محمد إمام داود حول "نماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم".

حول "نماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم". بحث للدكتور أحمد عبدالعزيز مليجي عن "الإعجاز في قوله تعالى (اهتزت وربت)".

عن "الإعجاز في قوله تعالى (اهتزت وربت)". ورقة الدكتور عبدالعزيز عبدالحميد حول "الإعجاز العلمي في حديث المفاصل".

حول "الإعجاز العلمي في حديث المفاصل". الدكتور علي فؤاد مخيمر يناقش الإعجاز في قوله تعالى "وفي أنفسكم أفلا تبصرون".

يناقش الإعجاز في قوله تعالى "وفي أنفسكم أفلا تبصرون". الدكتور مجاهــد أبو المجد يطرح "الإعجاز العلمي وتوهم التعارض بين السنة النبوية والعلم التجريبي".

أبرز الأبحاث

الدكتور خالد راتب يقدم ورقة حول "الإعجاز التشريعي في ميراث المرأة في الإسلام".

يقدم ورقة حول "الإعجاز التشريعي في ميراث المرأة في الإسلام". الدكتورة كوثر عبدالفتاح الأبجي تتناول "الإعجاز التشريعي في قواعد فرض الزكاة ودورها في التنمية المستمرة".

تتناول "الإعجاز التشريعي في قواعد فرض الزكاة ودورها في التنمية المستمرة". الدكتور خالد جبريل يطرح بحثًا حول "الإعجاز العلمي في حديث الكمأة (وماؤها شفاء للعين)".

يطرح بحثًا حول "الإعجاز العلمي في حديث الكمأة (وماؤها شفاء للعين)". الدكتور أحمد محمد عبدالبر يتحدث عن "نورانية القمر مع كونه مظلمًا".

يتحدث عن "نورانية القمر مع كونه مظلمًا". الباحث عبد الدايم الكحيل يتناول الإعجاز في قوله تعالى "إعصار فيه نار".

يختتم المؤتمر بمحاضرة الدكتور حسام موافي حول "لمحات من الإعجاز الطبي في القرآن والسنة".