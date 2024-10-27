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أحمد جودة - القاهرة - قريبًا.. مصر تبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024

قريبًا.. مصر تبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. تستعد مصر لإدخال التوقيت الشتوي لعام 2024 اعتبارًا من مساء يوم الخميس 31 أكتوبر، حيث ستتم إعادة الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي ينظم هذا الأمر.

تطورات التوقيت الصيفي والشتوي

قريبًا.. مصر تبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024

بعد انقطاع دام سبع سنوات، تم استئناف العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في أبريل 2023. يعتمد هذا النظام على تقديم الساعة 60 دقيقة، مما يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة خلال الصيف، حيث يسعى إلى تقليل استخدام الكهرباء والوقود في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميًا.

آلية التوقيت الشتوي

بموجب القانون، يبدأ التوقيت الشتوي في الخميس الأخير من أكتوبر سنويًا، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، مما يجعل النهار أقصر والليل أطول. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استخدام أمثل للطاقة، إذ تسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء والتدفئة خلال فصل الشتاء.

أهداف التوقيت الصيفي

يسعى نظام التوقيت الصيفي إلى تحقيق فوائد اقتصادية، منها:

ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات النهار الأطول.

تقليل الحاجة إلى الوقود لإنتاج الطاقة.

التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.



تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة في إطار تحسين استهلاك الطاقة وتعزيز الاقتصاد المصري.