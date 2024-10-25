فريد زهران: إذا رأت الأغلبية تعديل مبادرة إنقاذ الحزب فسنفعل فهي ليست نصا مقدسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - قال الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الدينقراطي، إن مبادرة إنقاذ الحزب ليست نصا مقدسا ويمكن تعديلها إذا ارتأت الأغلبية ذلك وكانت تهدف الي لم الشمل والبحث عن مخرج قانوني يتماشي مع للائحة الحزب لعدم اجراء انتخابات داخلية للحزب.

وأضاف زهران خلال المؤتمر العام للحزب أن المبادرة تتضمن تأجيل الانتخابات الداخلية للحزب الي ما بعد الانتخاباتة البرلمانية بحيث يكون هناك لجنة من 5 اشخاص(هو وأربعة قيادات اخرين) تدير الحزب لحين انتهاء هذه الفترة.

وتابع زهران هذه المبادرة تعتمد علي تقة قيادات الحزب في شخصه لتجاوز هذه الفترة والعمل علي بداية مرحلة جديدة للحزب في ظل الظروف التي مر بها خلال الفترة الماضية.