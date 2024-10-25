فريد زهران يدين بشدة الهجمات الإسرائيلية الوحشيه ضد كل الشعوب العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - دعا فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، للوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين ولبنان، وأدان الهجمات الوحشيه العدوان الإسرائيلي ضد الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمره العام الدوري العادي اليوم، الجمعة، و ذلك للبت في جدول الأعمال التالى:

عرض ومناقشة تقرير رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن وخطة الحزب المقبلة بالإضافة إلى النظر واعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة 'التصويت على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب.

يعقد المؤتمر بحضور أعضاء المؤتمر العام المنتخبين من الحزب وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الذين تم توجيه الدعوة إليهم.

جدير بالذكر أن المبادرة التي سيتم طرحها تم مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا الذي عقد يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2024، وأوصت الهيئة العليا بطرح المبادرة على المؤتمر العام.