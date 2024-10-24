مدبولي يعقد اجتماعا لاستعراض موقف إعلان الحيد المرجاني المصري كمحمية طبيعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً؛ لاستعراض موقف إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيدة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمود حنفي، أستاذ كلية العلوم بجامعة قناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء دعم الدولة المصرية لكل الخطوات الرامية لإبراز المقومات والخصائص الطبيعية الفريدة في مصر، وتعزيز القيمة الاقتصادية لها، بما يمثل عنصر جذب سياحي وترويج عالمي لتلك المقاصد، وإظهار دور مصر في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

وخلال الاجتماع، استعرضت ياسمين فؤاد، الإجراءات التي تم اتخاذها منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

ولفتت إلى أنَّ هذه الخطوة تبعها موافقة مجلس الوزراء على إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، ثم صدور قرار بتشكيل لجنة عليا لدراسة الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، كما تمّ تنظيم اجتماعات وورش عمل بحضور كل الجهات المعنية، وتمّ الإعلان عن خطوات اعلان الحيد المرجاني المصري العظيم في العديد من المنتديات الدولية وكذلك في مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات، والذي لاقى ترحيباً كبيراً من كافة المنظمات الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة أن إعلان الحيد المرجاني كمحمية طبيعية سيكون له أثر إيجابي على مصر في الجوانب الاقتصادية والعلمية، بالإضافة لإبراز الوجه الحضاري للبلاد في الحفاظ على الموارد القومية، إلى جانب إبراز تماشي مصر مع كافة القوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد للبحر الأحمر، وتعزيز وجهة النظر العالمية في كون مصر تمثل ملاذاً بحرياً فريداً وأخيراً؛ مما يحفز الجهات والمنظمات الدولية على دعم مصر للحفاظ عليه باعتباره قيمة إنسانية وثقافية للعالم، وجذب المنح الدولية للحفاظ عليه واستغلاله بشكل مستدام.