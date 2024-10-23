التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى نهائى السوبر المصري بملعب محمد بن زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:35 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى فى نهائى السوبر المحلى المقرر إقامته فى الثامنة من مساء غد الخميس، والذى يقام بالإمارات بملعب محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراته أمام الأهلى بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، عمر جابر، المثلوثى، بنتايك، حسام عبد المجيد في الدفاع، وعبد الله السعيد، ناصر ماهر، بالإضافة إلى عودة محمد شحاتة فى خط الوسط، على أن يتم الاعتماد على زيزو والجزيرى بالإضافة إلى ميشالاك في الهجوم.

وحذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول بالزمالك، لاعبيه من العصبية والاعتراض على قرارات الحكم خلال المباراة، وشدد جوميز على لاعبيه بضرورة الالتزام فقط بالأداء وعدم الانسياق وراء أي استفزاز قد يعرضهم للحصول على الكروت الصفراء خلال المباراة من أجل الخروج بالقمة في صورة طيبة.

وطلب جوميز أيضا استغلال الفرص التي تتاح لهم من أجل التسجيل، كما شدد على المدافعين بضرورة اليقظة أمام المرمى وعدم التهاون لتجنب أي أخطاء قد تكلف الفريق الكثير خلال المباراة.