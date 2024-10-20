حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - وزير الخارجية لنظيرته الرومانية: مصر تتمتع بعمالة ماهرة وسوق ضخم للمستثمر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه جرى التأكيد على ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة وسوق كبير، والعديد من الاتفاقيات الحرة التي تربط مصر بالعديد من الشركاء، في مقدمته القارة الأفريقية، من خلال اتفاقية القارة الأفريقية للتجارة الحارة.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل هذه الشراكات توفر سوق ضخمة للمستثمر الروماني، وهو لا يستهدف فقط السوق المصري، «سوق ضخم وكبير يتجاوز 120 مليون نسمة إذا تم إضافة الـ10 ملايين ضيف الموجودين على الأراضي المصرية».

وشدد على أنه جرى التوافق على أهمية العمل المشترك للاستفادة من العمالة المصرية الماهرة، مؤكدًا أن وزيرة الخارجية الرومانية، أشادت بالعمالة المصرية الموجودة في رومانيا والتي تساهم في عملية التنمية هناك.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على إمكانية التوسع للاستفادة من العمالة المصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع البناء والتعمير وقطاع الصحة.