الأهلى يحصد لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بالمغرب بالفوز على فلاورز البنينى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - توج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى.

نجح فريق الأهلى فى الوصول للنجمة الأفريقية السابعة والاحتفاظ باللقب، بعدما نجح فى التأهل إلى النهائى على حساب الزمالك بنتيجة 26-25.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13، فى إطار ربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.