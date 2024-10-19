نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، عن طاقم الحكام الخاص بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي ستقام غدًا الأحد ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

الحكام المعينون لمباراة السوبر المصري:

حكم الساحة: أحمد الغندور

مساعد أول: أحمد حسام

مساعد ثان: شريف عبدالله

حكم رابع: أمين عمر

حكم الفيديو: وائل فرحان

حكم الفيديو المساعد: عيسى خليفة من الإمارات