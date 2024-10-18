استعدادا للسوبر المصري.. تعرف على موعد وملعب أول مران للأهلي في أبوظبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:31 مساءً - يخوض فريق الأهلي مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري ،وينطلق المران في الخامسة بتوقيت القاهرة ويقام على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.