أوكرانيا تعلن عن خسائر روسيا

أوكرانيا تعلن عن خسائر روسياأعلن الجيش الأوكراني اليوم، عن مقتل وإصابة 1530 جنديا روسيا، في عدة محاور قتال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، بأن قواتها دمرت منذ بداية الحرب 9027دبابة، و18053 مركبة قتالية مدرعة، و19533 أنظمة مدفعية، و978 من أنظمة الدفاع الجوي، و369 طائرة، و329 مروحية، و17152 طائرة مسيرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و26908 مركبة وشاحنة وقود تابعة للجيش الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء تتضارب حول حجم خسائر طرفي الصراع في النزاع القائم بين أوكرانيا وروسيا، حيث يدعي كل طرف تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون القدرة على التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل بسبب استمرار القتال.