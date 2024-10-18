أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و500

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و500ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و500 شهيد، و99 ألفاً و546 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 مصاب.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والاستهداف لمنازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ 378 على التوالي للحرب على القطاع، كما وسع عملياته في المنطقة باستهداف الأراضي اللبنانية، ما عزز المخاوف الدولية من توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.