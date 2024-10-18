النادى الاهلى يقدم برنامج غذائي خاص في الإمارات استعداداً للسوبر المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:31 مساءً - حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإمارات برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، على اصطحاب الشيف محمد فرحات؛ لإعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي لكل لاعب.

وعقد الدكتور أحمد رمضان إخصائي التغذية جلسة مع الشيف محمد فرحات للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج الغذائي.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الاحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.