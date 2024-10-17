تعرف على ملاعب كأس السوبر المصرى بمدينة أبو ظبى الإماراتية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - تستضيف ملاعب محمد بن زايد واستاد آل نهيان بمدينة أبو ظبى الإماراتية، مباريات بطولة كأس السوبر المصرى، التى تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، ويشارك فيها فرق الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وكان سيراميكا أول الواصلين لأرض الإمارات الأسبوع الماضى لإقامة معسكر إعدادى للفريق، فيما يصل اليوم الخميس الأهلى والزمالك وبيراميدز قبل 3 أيام من انطلاق البطولة.

موعد مباريات السوبر المصرى في الإمارات

تلعب مباراة الزمالك مع بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلى، فيما تقام مباراة الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على استاد محمد بن زايد.

كما يلعب يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

تذاع مباريات كأس السوبر المصرى على قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبى الرياضية.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبى، بينما يشارك بيراميدز فى البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقى الأهلى بطل الدورى مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.