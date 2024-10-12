الجيزة تستعد لافتتاح محطة قطار بشتيل بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. معلومات وتفاصيل عن المشروع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً -

تستعد محافظة الجيزة، خلال الساعات المقبلة لافتتاح محطة قطارات الصعيد "بشتيل"، وذلك بعد أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط المحطة بنطاق أحياء العجوزة والمنيرة الغربية .

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل،قد أعلن أن المحطة فخر لمصر، وهى محطة ومول تجارى وجراج داخل وخارج المحطة، وجارى إنشاء موقف للاتوبيس وجراج خارجى، بالإضافة إلى المنوريل، والاتوبيس الترددى القريب منها .

ومن ناحية أخرى يجرى إنشاء سكة جديدة بالكامل من العريش لطابا وهو ممر لوجستى جديد مع تنفيذ ميناء طابا، وطرح 5 مناطق لوجستية فى شبة جزيرة سيناء لخدمة سيناء وتنميتها وكذلك خدمة الممر التجارى

و في الوقت نفسه يجرى إنشاء خط السكة الحديد طابا العريش، يبدأ من الفردان، وكان من الممكن أن يمر القطار عبر نفق أسفل قناة السويس، ولكن كان سيكون طويل جدا بطول 24 كم، وهو ما جعل الحكومة تتجه لاستخدام كوبرى الفردان مع إنشاء كوبرى جديد على القناة الجديدة، وتم تطويره باتجاهين، لعبور القطارين والسيارات الخفيفة، ونحتفل قريبا بعودة القطار إلى سيناء .

- وتبلغ تكلفة محطة بشتيل 2.5 مليار جنيه، وساهمت في توفير العديد من فرص العمل حيث قدرت بحوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع ،وصممت محطة بشتيل على شكل متحف بالطراز المصري القديم، ليكون مزار ومول تجارى متكامل .

وشُيدت المحطة على 3 أدوار بالاضافة إلى البدروم المخصص للسيارات ،ويتوسط المحطة هرم زجاجي بارتفاع 42 مترا، و 4 مسلات بالقرب من المحطة ،وتُعد محطة بشتيل «تبادلية بين الركاب والبضائع وتربط القاهرة بـ محافظة أسوان ،كما تضم 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و4 لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/إسكندرية - المناشي- البضائع)

هذا ويوجد بالقرب من محطة قطار بشتيل مونوريل بخط 6 أكتوبر وموقف أقاليم ،بلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومى،

و تبلغ محطة بشتيل 3 أضعاف محطة مصر بإجمالي مساحة المشروع 239 ألف متر مربع 57 فدانا ،وبدأ مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة محطة قطارات صعيد مصر دون الوقوف في المحطة، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة، تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها رسميا.