وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا ينشط جهاز المناعة لإنتاج الأجسام مضادة للفيروس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع وينشط الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض واللقاح يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الانفلونزا الموسمية هام لكبار السن لكونة يحمي أصحاب المناعة الضعيفة من الإصابة بالمرض.

وأضافت أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية لكبار السن عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع لتنشيط الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة.

وأوضحت أنه مع دخول موسم الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد و الانفلونزا وتزيد أهمية تناول تطعيم الأنفلونزا للحماية من المضاعفات، مشيرة إلى أن الأطفال أقل من عمر تسع سنوات، ولم يسبق لهم التطعيم يجب عليهم تناول جرعتين من تطعيم الأنفلونزا ويجب أن يفصل بينهم مدة شهر، مؤكدة أن تطعيم الإنفلونزا بعد ذلك في أى مرحلة عمرية يجب أخذ جرعة واحدة فقط.