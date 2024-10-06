وزارة الرى تحتفل بأعياد السادس من أكتوبر .. ومشروعات كبرى في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - الدكتور سويلم :الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية ، وذلك فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بدعم التنمية فى شبه جزيرة سيناء

- محطة بحر البقر والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى شمال و وسط سيناء

- العمل جارى بالمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر البقر بنسبة تنفيذ ٧٢% لرى زمام ٢١٠ ألف فدان

- نهو عدد (١٨) مأخذ من إجمالى (٢٤) مأخذ على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة ١٢٥ ألف فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء

- الدولة المصرية أنشأت (١٧) تجمعا تنمويا وسكنيا لخدمة اهالى سيناء تشتمل على آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل ومنشآت إدارية وخدمية

- (٥٦١) منشأ للحماية من أخطار السيول في سيناء والتي وفرت الحماية للمواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار لتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية

- استلهام روح أكتوبر ضرورة حيوية لتحقيق التنمية المنشودة

في ضوء إحتفال المصريين بأعياد النصر فى السادس من أكتوبر .. يتقدم السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التهنئة لجموع المصريين بذكرى يوم العبور العظيم ، وأكد سيادته بأن الوزارة تشارك في الاحتفال بالعبور ببذل مزيد من الجهد وتنفيذ مشروعات تنموية فى ربوع سيناء تعود بالنفع لكل المصريين .

وأكد سويلم أن تلك المشروعات جرى تنفيذها فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بأهمية تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية .

وأشار د. سويلم للإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ محطة بحر البقر والتي تعد ثانى أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً ، مشيراً لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال و وسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية ، موضحاً أنه يجرى العمل بالمسارين رقم (١) ورقم (٢) بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى ٧٢% لرى زمام ٢١٠ ألف فدان .

وفيما يخص مشروع تنمية شمال سيناء .. فإنه جارى العمل على تنفيذ عدد ٢٤ مأخذ على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة ١٢٥ ألف فدان وتم نهو الأعمال بعدد (١٨) مأخذ ، بالإضافة للبدء في إجراءات استلام عدد (٣) مآخذ وجاري العمل فى (٣) مآخذ أخرى ، والمتوقع نهوها خلال العام الجاري ، وجارى متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لـ (٢١) محطة مأخذ ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (١٧) مأخذ وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (٧) مآخذ أخرى .

كما قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (١٧) تجمعا تنمويا وسكنيا بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء .

وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار .. أوضح الدكتور سويلم أنه يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٥٦١) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات ، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

و وجه الدكتور سويلم للسادة العاملين بالوزارة بمختلف تخصصاتهم بأهمية استلهام روح أكتوبر فى كل المهام المكلفين بها والمشروعات المسؤولين عن تنفيذها .