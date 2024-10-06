السيسي: شهر أكتوبر يحمل معه نسائم الانتصار والمجد والاحتفاء بالأبطال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شهر أكتوبر يأتي من كل عام حاملاً معه نسائم الانتصار والمجد تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر ونحتفي بالأبطال والشهداء ونحيى ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في ذكري حرب أكتوبر المجيدة: "تتزامن الاحتفالات بذكري الانتصارات مع احتفالنا بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية لينضموا إلى ساحات الشرف والبطولة.. مدافعين عن أمن مصر وسلامة شعبها بعد أن تم إعدادهم، وفقاً لأفضل وأرقى المستويات العسكرية والعلمية".