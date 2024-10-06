أخبار مصرية

السيسي: شهر أكتوبر يحمل معه نسائم الانتصار والمجد والاحتفاء بالأبطال

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شهر أكتوبر يأتي من كل عام حاملاً معه نسائم الانتصار والمجد تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر ونحتفي بالأبطال والشهداء ونحيى ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في ذكري حرب أكتوبر المجيدة: "تتزامن الاحتفالات بذكري الانتصارات مع احتفالنا بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية لينضموا إلى ساحات الشرف والبطولة.. مدافعين عن أمن مصر وسلامة شعبها بعد أن تم إعدادهم، وفقاً لأفضل وأرقى المستويات العسكرية والعلمية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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