نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحسين خدمات النقل والارتقاء بتجربة الركاب، تقرر تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري اعتبارًا من اليوم، 5 أكتوبر 2024.

تأتي هذه التعديلات كجزء من خطة شاملة للتحديث والتطوير بهدف توفير راحة أكبر للمسافرين.

أهمية التعديلات الجديدة

تهدف الهيئة إلى تقديم خدمات متميزة للركاب من خلال توفير قطارات مجهزة بأحدث التقنيات والمرافق، مما يسهم في جعل رحلاتهم أكثر راحة وأمانًا.

تشمل التعديلات الجديدة التركيب الحديث للعربات، مما يعزز من كفاءة التشغيل ويضمن توفير بيئة مريحة خلال الرحلات.

تفاصيل التعديلات على القطارات

تمت عملية تعديل تركيب القطارات لتشمل ما يلي:

قطار رقم 129 (طنطا - الإسكندرية):

تركيب القطار : يتضمن 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية، بالإضافة إلى عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية.

: يتضمن 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية، بالإضافة إلى عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية. مواعيد الرحلات: سيظل القطار بنفس مواعيده وجدوله الحالي، مما يعني عدم حدوث أي تغييرات على أوقات السفر المتوقعة للركاب.

قطار رقم 1212 (الإسكندرية - القاهرة):

تركيب القطار : يتضمن 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية، بالإضافة إلى عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية.

: يتضمن 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية، بالإضافة إلى عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية. مواعيد الرحلات: سيظل القطار بنفس مواعيده وجدوله الحالي، مما يسهل على الركاب التخطيط لرحلاتهم.

قطار رقم 808 (المنصورة - القاهرة):

تركيب القطار : يتضمن 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية، بالإضافة إلى عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية.

: يتضمن 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية، بالإضافة إلى عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية. مواعيد الرحلات: سيظل القطار بنفس جدوله الحالي، مما يسهل على الركاب الوصول إلى وجهاتهم دون أي ارتباك.

التأثير المتوقع لهذه التعديلات

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين تجربة الركاب بشكل كبير. فمع توفير عربات تهوية ديناميكية، سيتمكن الركاب من الاستمتاع بجو أكثر راحة خلال رحلاتهم، مما يعزز من رضاهم عن خدمات السكك الحديدية.

كما أن وجود عربات بوفيه مجهزة يتيح للركاب الاستمتاع بوجبات خفيفة ومشروبات خلال رحلتهم، مما يضيف قيمة إضافية لتجربتهم.

توجه الهيئة نحو التحديث المستمر

تعتبر الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه التعديلات ليست سوى خطوة أولى نحو تحسين شامل للخدمات.

تستهدف الهيئة باستمرار تحديث أسطول القطارات وزيادة كفاءة الشبكة، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. تهدف هذه التوجهات إلى ضمان تقديم خدمات نقل موثوقة ومريحة للمسافرين.