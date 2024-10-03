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الرئيس السيسي يشهد عرض المهارات باستخدام السلاح بحفل تخرج الكليات العسكرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح، واستعرض الطلاب ما وصلوا إليه من تدريب راقى ومحترف خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

 

وقال العميد ياسر وهبة، خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية فى مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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