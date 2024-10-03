شاهد فيلم السرب على WATCH IT حصريا بـ3 أيام هدية عند الاشتراك على الباقة الأساسية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - تزامنا مع ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، يمكنك الآن مشاهدة فيلم السرب بطولة النجم الكبير أحمد السقا، على منصة WATCH IT حصريا، واحصل على 3 أيام هدية عند الاشتراك على الباقة الأساسية.

يعد الفيلم من أبرز الأفلام التي تناولت بطولات القوات الجوية في الحفاظ على أمن وآمان مصرنا الحبيبة، وبذلك التصدر يستكمل مسيرة نجاحه الجماهيرى، حيث عرض فيلم "السرب" على المنصة يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر الجاري.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.