مقدم حفل تخرج الكلية الحربية 2024: موقع الأكاديمية الحالي يمثل بداية نحو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - أكد اللواء ياسر وهبة، مقدم احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية في القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية، أن مصر هي البداية والنهاية، وضمير الإنسانية الذي يسجل أحداث العالم بوضوح، فهي صفحة مهمة في تاريخ الوجود.



حفل تخرج الكلية الحربية 2024

وأشار وهبة إلى اعتزازهم بالاحتفال في شهر انتصارات أكتوبر، الذي شهد رفع مصر لرايتها عالياً، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأضاف أن افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية في مقرها الجديد يعد خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مشرق يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.