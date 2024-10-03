الرئيس السيسي يرحب بالشيخ محمد بن زايد لحضوره فعاليات حفل تخرج الكليات العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 05:31 مساءً - رحب الرئيس السيسى بالشيخ محمد بن زايد ال نهيان، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، وشكره لحرصه على الحضور رغم مشاغله على وجوده فى الاحتفالية.

وقال الرئيس السيسى خلال كلمته: "أخى الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، اسمح لى أرحب بيك وبالوفد المرافق ليك وأشكرك على إنك أصريت رغم مشاغلك أن تكون موجودا معنا اليوم، ودائما معا فى الخير أن شاء الله".وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية فى مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.