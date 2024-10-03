الرئيس السيسى ومحمد بن زايد يشاهدان عرض فروسية بحفل تخرج الكليات العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 05:31 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات عرض الفروسية خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية فى مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.