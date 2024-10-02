بدء تشغيل محطة تحلية المياه بتجمع البربصان بالمنبطح .. ووصول 100 طن سماد لبحوث النثيلة بوسط سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 07:29 مساءً -

جرى البدء في تشغيل محطة تحلية المياه بتجمع البريصان في قرية المنبطح بمركز الحسنة بمنطقة وسط سيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء أنه تم تشغيل المحطة بعد التوريد والتركيب، وذلك لتوفير مياه الشرب لأهالي التجمع والمنطقة المحيطة.

وأشار المحافظ إلي أن توفير مياه الشرب بمختلف التجمعات والقري يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهوريه بضرورة تنميه المجتمع بشمال سيناء وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأعلن محافظ شمال سيناء عن وصول 100 طن من السماد إلي مركز بحوث الخدمات الزراعية بقرية النثيلة بوسط سيناء.

وقال محافظ شمال سيناء أنه تم توريد 40 طن منهم إلي التجمعات الزراعية و60 طن إلي الجمعيات الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن الزراعة أحد دعائم التنمية على أرض محافظة شمال سيناء، وأن الدولة كان لديها رؤية استراتيجية في إعادة الاستقرار إلى المحافظة من خلال القضاء علي الإرهاب وتنفيذ المشروعات التنموية والتي جاء علي راسها التجمعات التنموية.