انت الأن تتابع خبر المرور تقرر الغلق الكلي لشارع حيوي بالزمالك لمدة 10أيام.. وهذه التحويلات الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية مكثفة استعداداً لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسهيل حركة المرور، وذلك نظراً لاستكمال أعمال تحويل خطوط الصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق في منطقة الزمالك.

يتطلب هذا العمل إغلاقاً كلياً لشارع عزيز أباظة عند تقاطعه مع شارع يحيى إبراهيم لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم الخميس 3 أكتوبر، على مدار اليوم.

سيتم تحويل الحركة المرورية للقادمين من شارع عزيز أباظة إلى شارع حسن عاصم، ثم شارع البرازيل، وصولاً إلى شارع عزيز أباظة مرة أخرى.

وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لضمان توفير المساعدات الفنية ووضع جميع الإشارات المرورية اللازمة في المنطقة لتأمين سلامة المواطنين وضمان سير الأعمال بسلاسة.