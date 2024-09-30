نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس معهد الليزر في حوار لـ "دوت الخليج": المعهد بوابة مصر نحو تقنيات المستقبل وخدمة المجتمع عبر الاستدامة والابتكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو تعزيز الابتكار والاستدامة، يبرز المعهد القومي لعلوم الليزر كأحد المؤسسات الرائدة في تطوير التعليم والبحث العلمي داخل مصر.

يعمل المعهد على تنفيذ خطط استراتيجية تتماشى مع توجهات القيادة السياسية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة كأحد ركائز النهضة المصرية الحديثة.

في هذا السياق، يواصل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع سياسات علمية مبتكرة لدعم الباحثين والعلماء في مجالات متعددة، ويأتي على رأس هذه السياسات الاهتمام بتكنولوجيا الليزر.

يعد المعهد القومي لعلوم الليزر، التابع لجامعة القاهرة، مركزًا أكاديميًا وبحثيًا متميزًا يعمل على تطوير الكفاءات البشرية من خلال تقديم برامج دراسات عليا متقدمة في علوم الليزر وتطبيقاته،تحت قيادة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، يسهم المعهد في تعزيز مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تتصدر الجامعة التصنيفات العالمية بوجود 67 عالمًا مصنفين ضمن أفضل 2% من العلماء حول العالم، وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد.

ويعتبر اثنان من هؤلاء العلماء من خريجي المعهد القومي لعلوم الليزر، مما يعكس حجم التأثير العلمي والبحثي الذي يقدمه المعهد على المستوى العالمي.

تسعى جامعة القاهرة، ومعهد الليزر بشكل خاص، إلى تطوير قدرات الباحثين ورفع كفاءاتهم، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار الذي تدعو إليه الدولة في مختلف المجالات العلمية.

وفي حوار صحفي خاص لموقع دوت الخليج مع د. جانا العزب، عميد المعهد القومي لعلوم الليزر

بدايةً د. جانا، نود أن تعرفينا على أهم التخصصات التي يقدمها المعهد القومي لعلوم الليزر؟

المعهد القومي لعلوم الليزر هو معهد دراسات عليا بيني يجمع تخصصات متعددة، إذ يشمل كل ما له علاقة بالليزر من تطبيقات في مختلف المجالات العلمية، الليزر موجود حولنا في العديد من الأشياء التي قد لا يدركها البعض، مثل تصحيح البصر لكن هناك تطبيقات أخرى، مثل الفلاتر المستخدمة في المنازل التي تعتمد على تقنيات الليزر، دون الليزر، لم يكن من الممكن أن تكون هناك اتصالات ضوئية، كما أن التطبيقات الطبية لليزر تشمل الجلدية، الجراحة، طب العيون، أمراض الأطفال، العلاج الطبيعي، طب الأسنان، وحتى في مجال الزراعة لتحسين كفاءة البذور أو معالجة الأمراض الزراعية. كذلك، الليزر يُستخدم في الطب البيطري لتحسين كفاءة الحيوانات، وفي الصناعات الدوائية ويستخدم في تحليل المياه ومعالجة الملوثات.

المعهد يتكون من أربعة أقسام: علوم الليزر الأساسية، تطبيقات الليزر الطبية، تطبيقات الليزر الهندسية، وتطبيقات الليزر في الكيمياء الضوئية والزراعة هذه التخصصات تغطي العديد من المجالات المتنوعة وتتيح للطلاب فرصة التخصص في ماجستير أو دكتوراه بعد الحصول على دبلوم دراسات عليا.

هل المعهد يقتصر فقط على تخريج الباحثين أم هناك توجه لسوق العمل؟

في الواقع، خريج معهد الليزر ليس مجرد طالب باحث، بل يكون في الغالب شخصًا يعمل بالفعل في مجاله، لكنه يسعى لتطوير نفسه من خلال التعليم المستمر. المعهد يوفر تأهيلًا مهنيًا في استخدام تقنيات الليزر في التخصصات المختلفة. الأطباء، على سبيل المثال، يتعلمون كيفية تطبيق الليزر في مجالات مثل جراحة العيون والجلدية، بينما المهندسون والزراعيون يطبقون تقنيات الليزر في تحسين المنتجات الزراعية ومعالجة المياه والتلوث، المعهد يركز على التطوير المهني المستمر والتطبيقات العملية، مما يجعل خريجيه مؤهلين للمساهمة بشكل مباشر في حل المشاكل وتطوير حلول مبتكرة.

هل هناك أبحاث بارزة يجري العمل عليها في المعهد حاليًا؟

المعهد يشارك في العديد من الأبحاث عبر مجالات متعددة، سواء في الصحة، المياه، الطاقة، أو الزراعة، الأبحاث تغطي جوانب عدة، من استراتيجيات مصر 2030 إلى دعم التعليم والابتكار، نحن نركز بشكل كبير على الاستدامة، والعديد من أبحاثنا منشورة في مجلات علمية دولية. مؤخرًا، كنا جزءًا من عدة مشروعات ابتكارية وحصلنا على براءات اختراع جديدة نعمل أيضًا مع الدولة في بعض المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ، وهناك تعاون دولي مع جامعات أوروبية وأكاديمية النمسا للصوت.

ما هي التحديات التي تواجه خريجي المعهد في سوق العمل؟

أحد أهم مميزات خريجي المعهد هو أنهم لا يبدؤون من الصفر في سوق العمل، بل يكون لديهم بالفعل خلفية عملية قوية. الليزر كأداة حديثة جدًا يغطي مجالات متعددة، بدءًا من الطب وحتى الصناعات التحليلية، مثل الكشف ملوثات المياه أو التربة. البعض يعمل في تطوير تقنيات جديدة مثل الطلاءات المضيئة أو الكشف الأمراض الفيروسية باستخدام النانو تكنولوجيا. التطبيق العملي لليزر يتيح لهم أن يكونوا في طليعة الابتكار وحل المشكلات.

هل يستخدم الليزر في تحلية مياه البحر؟

نعم، هناك أبحاث جارية حول استخدام تقنيات الليزر في تحسين كفاءة الفلاتر المستخدمة في تحلية المياه الليزر يساعد في الكشف الملوثات بدقة عالية، ويتم تطوير فلاتر معينة تتيح معالجة المياه دون التأثير على الملوثات الأخرى في المعهد، نقدم خدمات مجتمعية من خلال مركز الليزر الطبي، حيث نقدم العلاجات بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، كما نعمل على ترخيص أجهزة الليزر المستخدمة في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة.

ما هي البروتوكولات المقبلة التي يسعى المعهد إلى تنفيذها؟

هناك بروتوكولات تعاون قيد التنفيذ مع وزارة التعليم العالي، وأخرى مع الجامعات الأوروبية لدينا أيضًا بروتوكول تعاون مع أكاديمية النمسا للصوت هذه البروتوكولات تهدف إلى تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة بين المؤسسات الدولية والمحلية.

ما هو دور معهد الليزر في ترخيص أجهزة الليزر في مصر؟

نحن مسؤولون عن فحص وترخيص أجهزة الليزر في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة. يجب أن نضمن أن الأجهزة تلبي معايير الأمان قبل استخدامها على المرضى، سواء لمنع حروق الجلد أو مشكلات أخرى مثل العمى الناتج عن استخدام غير آمن لجهاز الليزر.

في نهاية الحوار ما هي الخدمات التي يقدمها المعهد لخدمة المجتمع ؟

معهد الليزر يقدم العديد من الخدمات المجتمعية، من أبرزها مركز الليزر الطبي، حيث نوفر علاجات متخصصة في مجالات مختلفة مثل الجلدية، الجراحة، الأنف والأذن، وطب العيون بأسعار أقل من السوق الخاص. هذه الخدمات متاحة للجمهور من مختلف أنحاء مصر. كما نساهم في تدريب الأطباء على استخدام تقنيات الليزر الطبي بشكل آمن في تخصصاتهم المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، معهد الليزر لا يقدم فقط أبحاثًا علمية متقدمة، بل يسهم بشكل مباشر في خدمة المجتمع وتطوير سوق العمل في مصر، من خلال تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع تقنيات الليزر في مختلف المجالات.