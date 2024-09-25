نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هيئة الدواء تطلق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مهمة الهيئة تأمين وتوفير الدواء للمصريين، مشيرا إلى أن الهيئة ستطلق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، مؤكدا خطورة تواجد الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق.

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر هيئة الدواء المصرية حول إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، أن عدد الحملات التفتيشية التى قامت بها الهيئة حوالى 76 حملة، وتم الكشف أماكن تقوم بتدوير الدواء المنتهى الصلاحية.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدواء منتهى الصلاحية يمكن بعد انتهاء صلاحيته، أن يتحول إلى مركبات سامة وتابع متوقع وجود 2% فقط من الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق بحد أقصى وتابع: هيئة الدواء المصرية تتخذ إجراءات صارمة تجاة المخالفين.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة في السوق منذ أكثر 3 سنوات.