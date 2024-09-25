نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قرارات حاسمة من الحكومة لدعم ذوي الإعاقة وتوسيع التنمية التعليمية والصناعية (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماعه الأسبوعي بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات المهمة التي شملت مختلف القطاعات الحيوية.

جانب من اجتماع الحكومة الأسبوعي

مجلس الوزراء يدعم قطاعات التعليم والصناعة والاستثمار بمشروعات جديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أبرز ما جاء من قرارات للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وجاءت كما يلي:

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات.