نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مجلس الوزراء يوافق على تحويل 13.6 فدان في كفر الزيات إلى أنشطة تعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 13.62 فدان ناحية كفر الزيات بمحافظة الغربية، إلى الأنشطة التعليمية، والمقام عليها جامعة السلام الخاصة، بما يُحقق الأبعاد التنموية التعليمية للمنطقة من أجل الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.