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محافظة الجيزة تواصل أعمال ترقيم مركبات التوك توك للالتزام بقواعد المرور

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أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في استكمال خطة ترقيم مركبات التوك توك.

وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مع مراعاة تسجيل اسم المالك ومحل إقامته وسند الملكية.

وذلك لإحكام السيطرة على المنظومة والتشديد علي السائقين بالالتزام بقواعد المرور وعدم السير عكس الاتجاه أو اعاقة حركة المارة والمركبات لتلافي اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المركبة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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