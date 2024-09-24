نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تواصل أعمال ترقيم مركبات التوك توك للالتزام بقواعد المرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في استكمال خطة ترقيم مركبات التوك توك.

وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مع مراعاة تسجيل اسم المالك ومحل إقامته وسند الملكية.

وذلك لإحكام السيطرة على المنظومة والتشديد علي السائقين بالالتزام بقواعد المرور وعدم السير عكس الاتجاه أو اعاقة حركة المارة والمركبات لتلافي اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المركبة.

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