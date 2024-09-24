نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعاين جهود السيطرة على حريق ديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لموقع الحريق الذي نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماده.

وأكد محافظ الجيزة أنه فور اندلاع الحريق توجهت قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري معه حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.

لافتا أنه جاري الآن عمليات التبريد للإطمئنان على السيطرة على الحريق تماما وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.