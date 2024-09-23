نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتدى مصر للإعلام عن فتح باب التسجيل الرقمي لحضور نسخته الثالثة، ويمتد التسجيل في الفترة من 23 سبتمبر الحالي حتى 15 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى تحت عنوان "يمين قليلًا.. يسار قليلًا" يومي 23 و24 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وجميع أنحاء العالم.

يتضمن التسجيل ثلاث فئات أساسية؛ تشمل الفئة الأولى الصحفيين والإعلاميين المصريين بجميع فئاتهم المهنية والتقنية، والأكاديميين والباحثين والعاملين في مجالات الصحافة والإعلام من المصريين، سواء داخل أو خارج مصر، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المصرية، بغض النظر عن جنسياتهم وأماكن وجودهم، والمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للوزارات والقطاعات العامة المصرية.

تشمل هذه الفئة أيضًا طلاب كليات وأقسام الصحافة والإعلام في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم. وأكد المنتدى أن حضور الفئة الأولى سيكون دائمًا مجانيًا وبلا أي رسوم، سواء في نسخة هذا العام أو نسخ الأعوام المقبلة.

كما تشمل الفئة الأولى هذا العام جميع الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم المهنية والتقنية.

فئات تشارك في فعاليات المنتدى برسوم

يتيح المنتدى في نسخته الثالثة هذا العام إمكانية التسجيل وحضور الفعاليات مقابل رسوم لفئات أخرى بخلاف الفئة الأولى، على أن يتم سداد الرسوم بعد تلقي قبول التسجيل عبر البريد الإلكتروني.

وتشمل الفئة الثانية الصحفيين والإعلاميين من غير المصريين بجميع فئاتهم المهنية والتقنية، والأكاديميين والباحثين والعاملين في مجالات الصحافة والإعلام من غير المصريين، وكذلك المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للمؤسسات العامة غير المصرية.

أما الفئة الثالثة، فتشمل مسؤولي التواصل والعلاقات العامة في الشركات والمؤسسات الخاصة من المصريين وغير المصريين، والعاملين والخبراء في مجالات التسويق والدعاية والإعلان في الشركات الخاصة والمؤسسات المختلفة من المصريين وغير المصريين.

منح حضور للصحفيين والإعلاميين العرب

ولتيسير مشاركة حضور الصحفيين والإعلاميين من الوطن العربي، سيتم تقديم عدد من المنح للمشاركة المجانية. وتُقدم هذه المنح بناءً على معايير مهنية محددة، ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المنح تقديم طلباتهم مع شرح الأسباب التي تدعم حصولهم على المنحة.

في هذا السياق، قالت نهى النحاس، رئيسة منتدى مصر للإعلام، إن المنتدى يشهد إقبالًا واسعًا من الصحفيين والإعلاميين من داخل وخارج مصر، فقد حضر العام الماضي نحو 2500 مشارك من داخل مصر وخارجها، بسبب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المنتدى، وتركيزه على قضايا مهنية جوهرية وآنية وتقديم معارف متقدمة تخص مستقبل المهنة وبحضور أفضل الخبراء والمدربين، خاصة في ظل التغيرات والتطور السريع الذي يشهده المجال عالميًا وتسارع وتيرة تطور التقنيات والمهارات المطلوبة لمواكبة هذا التطور.

وأضافت النحاس أن المنتدى خلال هذا العام قرر اعتماد نظام جديد بخصوص التسجيل الرقمي للتيسير على الراغبين في الحضور واستيعاب أكبر عدد من المتقدمين خلال فعاليات المنتدى.

ومن المقرر أن تتضمن نسخة هذا العام أكثر من 90 فعالية لمناقشة عدة قضايا مهنية محورية بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين.